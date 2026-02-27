Sottopasso Santi Martiri–Dalmazia cantiere senza fine | apertura rinviata al 15 maggio

Il cantiere del sottopasso ferroviario tra via Santi Martiri e via Dalmazia a Salerno ha subito un nuovo rinvio e la riapertura è ora prevista per il 15 maggio 2026. La data è stata comunicata alle autorità e agli automobilisti, che devono attendere ancora diversi mesi prima di poter utilizzare nuovamente questa via nel centro della città. La conclusione dei lavori resta fissata per quella data.

Concessi 78 giorni di proroga alla ditta: si allungano i tempi per il tunnel ferroviario nel centro città, tra carreggiate ristrette e code. Un altro rinvio e un'altra scadenza da cerchiare in rosso per gli automobilisti salernitani. Il cantiere del sottopasso ferroviario tra via Santi Martiri e via Dalmazia, nel pieno centro di Salerno, dovrà essere completato entro il 15 maggio 2026. La data aggiornata arriva dopo una nuova richiesta di proroga presentata dalla ditta incaricata, con l'obiettivo di spostare ulteriormente il termine dei lavori. Il primo slittamento era già stato formalizzato nelle scorse settimane: la consegna dell'opera, inizialmente prevista in precedenza, era stata fissata al 26 febbraio 2026.