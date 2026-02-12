Questa mattina al Comando Generale dei Carabinieri, si è svolta la cerimonia di firma del rinnovo del protocollo d’intesa tra l’Arma e l’Automotoclub Storico Italiano. Un passo importante per rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e appassionati di motori d’epoca.

Presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è stato firmato il rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Arma e l'Automotoclub Storico Italiano. L'intesa sottoscritta dal Capo di Stato Maggiore, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, e dal Presidente dell'ASI, Alberto Scuro, mira a rafforzare la collaborazione nei rispettivi ambiti di competenza per promuovere il valore storico, culturale e sociale della motorizzazione militare italiana. In particolare, sono previste azioni congiunte per la promozione di iniziative con finalità educative e divulgative nel settore della mobilità di interesse storico, nonché la collaborazione nell'organizzazione di eventi su tematiche di interesse comune; lo studio e la ricerca sul motorismo militare, nonché lo scambio di informazioni e specifiche tecniche su veicoli di particolare interesse collezionistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ARMA DEI CARABINIERI E AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO FIRMANO IL RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA

