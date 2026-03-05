Il ministro iraniano Araghchi ha dichiarato che un'invasione degli Stati Uniti rappresenterebbe un disastro per l'Iran. Nel frattempo, l'ambasciata italiana a Teheran è stata trasferita a Baku, secondo quanto comunicato dal ministro Tajani, che ha confermato la chiusura temporanea dell'ufficio diplomatico. Mentre ci sono esplosioni nel Caucaso, l'Europa si sta muovendo in difesa di Cipro.

Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il ministro iraniano Araghchi: «Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro». L'ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku |Bombe anche sul Caucaso, l'Europa si muove in difesa di Cipro

Il ministro iraniano Araghchi: «Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro». L'ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku | Invio di aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

Trump: «No a Khamenei jr». Il ministro iraniano Araghchi: «Pronti a un'invasione Usa, per loro un disastro». Chiusa ambasciata italiana a Teheran | Aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

Tutti gli aggiornamenti su Il ministro iraniano Araghchi Se gli....

Temi più discussi: Iran, ministro Esteri Araghchi: Lunedì colloqui con Usa su nucleare a Vienna. Wsj: Distanti su questioni chiave; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: attacco illegale e illegittimo; Per l’Iran l’intesa con gli Usa è a portata di mano.

Il ministro degli Esteri Araghchi: Colpita in acque internazionali senza preavviso. 84 corpi recuperati, 64 marinai dispersi. Per ora ci sono solo 32 sopravvissutiIl ministro degli Esteri Araghchi: Colpita in acque internazionali senza preavviso. 84 corpi recuperati, 64 marinai dispersi. Per ora ci sono solo 32 sopravvissuti ... dire.it

Iran, Araghchi: Per quanto ne so Khamenei è vivo(LaPresse) - Per quanto ne so la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è ancora viva. Lo ha affermato il ministro degli ... stream24.ilsole24ore.com

LE BUGIE DEL'IRAN NON SI FERMANO: "DRONE CONTRO L'AZERBAIGIAN ERA ISRAELIANO" Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi rilancia le accuse contro Israele per il drone che ha colpito l'aeroporto dell'exclave azera di Nakhchivan, ferendo - facebook.com facebook

Ministro degli esteri turco Hakan Fidan all'omologo iraniano Abbas Araghchi: «Necessario evitare altri passi che porterebbero all'allargamento del conflitto» x.com