Università Campus Bio-Medico Roma premio Sine Cura al generale Andrea De Gennaro

In occasione della giornata inaugurale della XVIII edizione del premio Sine Cura, l'Università Campus Bio-Medico di Roma ha conferito il riconoscimento al generale Andrea De Gennaro. L'evento si è svolto oggi nella capitale, attirando numerosi partecipanti e rappresentanti del mondo accademico e militare. La cerimonia ha visto la consegna del premio al generale, noto per il suo impegno nel settore.

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione della giornata inaugurale della XVIII edizione del Master in Homeland Security dell'università Campus Bio-Medico (Ubcm) di Roma, il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro, ha ricevuto il premio 'Sine Cura' per i "meriti conseguiti nel campo della sicurezza e dell'intelligence". A conferire il riconoscimento sono stati Gianni Letta accompagnato da Carlo Tosti, presidente Ucbm. "Inaugurare un Master in Homeland Security e premiare una personalità che si è distinta per la sicurezza del Paese - ha sottolineato Tosti - è un segnale concreto di... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università Campus Bio-Medico Roma, premio Sine Cura al generale Andrea De Gennaro Articoli correlati Leggi anche: Al Campus Bio-Medico di Roma l'odontoiatria tra realtà virtuale e immersiva L'università Campus Bio-Medico ha inaugurato l'anno accademico: la cerimonia con il cardinale ReinaCon il tema “Educare l’intelligenza, coltivare l’umanità”, l’Università Campus Bio-Medico di Roma ha inaugurato il suo trentatreesimo anno accademico. Tutto quello che riguarda Università Campus Bio Temi più discussi: Più umanità: il Campus Bio-Medico forma i medici del futuro; Anticipa la scelta del percorso universitario con la Summer School dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Scopri di più all’Open Day del 14 marzo.; Al Campus Bio-Medico di Roma l'odontoiatria tra realtà virtuale e immersiva; Odontoiatria: al Campus Bio-Medico arriva il simulatore che rivoluziona la pratica clinica. Sicurezza: Campus Bio-Medico, al comandante generale della Guardia Di Finanza Andrea De Gennaro il premio Sine CuraIn occasione della XVIII edizione del Master in Homeland Security, all’Università Campus Bio-Medico di Roma, il comandante generale della Guardia Di Finanza, generale Andrea De Gennaro, ha ricevuto il ... agensir.it «Più umanità»: il Campus Bio-Medico forma i medici del futuroParla Rocco Papalia, il rettore dell'università: «Per gli studenti è fondamentale l'educazione valoriale, la nostra spina dorsale». L'intelligenza ... avvenire.it Università Campus Bio-Medico di Roma | Rome - facebook.com facebook