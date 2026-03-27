Nelle Marche è stato avviato il progetto Synbiofood, un prodotto alimentare biologico e funzionale pronto da consumare in vari momenti della giornata. La nascita di questa iniziativa si collega alla carriera del suo fondatore, un professionista con esperienza nel settore moda. Dopo aver ricoperto ruoli di vertice in aziende di moda, ha deciso di dedicarsi allo sviluppo di alimenti che rispondano a nuove esigenze di consumo.

Yogurt, composte, succhi, nettari, creme spalmabili ma anche zuppe, vellutate e contorni: una gamma completa che accompagna dalla colazione al dessert La storia di Synbiofood va di pari passo con quella del suo fondatore, il marchigiano Andrea Cresci. Dopo anni come amministratore delegato nel settore moda arriva una consapevolezza netta: “Mi sono accorto già 15 anni fa che le persone iniziavano a guardare più a ciò che mangiavano che a ciò che indossavano. Si fotografava più il cibo che la moda. Il food stava diventando il vero lifestyle”. È da queste consapevolezze cambio vita e fa partire il progetto Synbiofood, un’azienda che ha fatto del ready to eat biologico e funzionale il proprio core business. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Nasce nelle Marche il progetto Synbiofood: il 'ready to eat' biologico e funzionale per ogni momento della giornata

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