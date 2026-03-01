1 Marzo | perchè è il Capodanno dei Veneti bon cao de ano
Il primo marzo rappresenta il Capodanno dei Veneti, conosciuto come bon cao de ano, una tradizione radicata nel Veneto. Durante l’epoca della Repubblica di Venezia, questa data sostituiva il 1° gennaio come inizio dell’anno nuovo. La celebrazione si collegava alle antiche abitudini locali e segnava il momento di lasciare indietro l’anno passato, dando il benvenuto a quello nuovo.
In Veneto, durante l'epoca della Serenissima, il Capodanno non era celebrato il 1° gennaio come avviene oggi, ma il 1° marzo. Questa tradizione aveva antiche origini, risalenti ai tempi dei Romani che, con la divisione dell'anno, avevano dedicato l'intero mese di marzo a Marte, il Dio della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Tra divulgazione e spettacolo: Jesolo celebra il Cao de Ano, l’antico Capodanno VenetoStoria, divulgazione e spettacolo: Jesolo celebra il Cao de Ano, l’antico Capodanno Veneto, con sei appuntamenti tra la fine di febbraio e l’inizio...
A marzo 2026 una mostra su Etruschi e Veneti. Brugnaro: «L'ho pensata io»Dal 6 marzo 2026 nell'appartamento del Doge a Palazzo Ducale si terrà una mostra dal titolo “Etruschi e Veneti.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marzo.
Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 27 febbraio al 1 marzo; Domenica 1 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; PERCHÉ NO – Presentazione del libro di Marco Travaglio; Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026.
Domenica 1 marzo: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 1 marzo 2026 e si festeggia San Albino di Angers. Ecco l'augurio per questa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it
Presentat-arm! Il 1° marzo è la Festa dell’Associazione Nazionale CarabinieriPresentat-arm! Il 1° marzo è la Festa dell’Associazione Nazionale Carabinieri nel 140° anniversario dalla sua fondazione. targatocn.it
Centinaia di iraniani si sono radunati domenica 1 marzo, dopo che la guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata assassinata sabato mattina durante un attacco israelo-americano. I filmati diffusi dall'emittente statale Islamic Republic of Iran Broadcasting ( - facebook.com facebook