1 Marzo | perchè è il Capodanno dei Veneti bon cao de ano

Il primo marzo rappresenta il Capodanno dei Veneti, conosciuto come bon cao de ano, una tradizione radicata nel Veneto. Durante l’epoca della Repubblica di Venezia, questa data sostituiva il 1° gennaio come inizio dell’anno nuovo. La celebrazione si collegava alle antiche abitudini locali e segnava il momento di lasciare indietro l’anno passato, dando il benvenuto a quello nuovo.

In Veneto, durante l'epoca della Serenissima, il Capodanno non era celebrato il 1° gennaio come avviene oggi, ma il 1° marzo. Questa tradizione aveva antiche origini, risalenti ai tempi dei Romani che, con la divisione dell'anno, avevano dedicato l'intero mese di marzo a Marte, il Dio della.

