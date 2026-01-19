FEI Endurance Forum 2026 giovani rider scrivono il futuro

Il FEI Endurance Forum 2026 si è recentemente concluso a Perugia, riunendo rappresentanti di oltre 40 paesi. L’evento ha coinvolto atleti, tecnici, veterinari e ufficiali di gara, offrendo uno spazio di confronto e dialogo sul futuro dell’endurance. Questa occasione ha sottolineato l'importanza della collaborazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e innovativo della disciplina, con particolare attenzione ai giovani rider e al loro ruolo nel plasmare il domani.

Roma, 19 gen. (askanews) – Si è concluso a Perugia il FEI Endurance Forum 2026, appuntamento di riferimento per la comunità internazionale della disciplina che ha riunito gli stakeholder del settore – atleti, tecnici, veterinari, ufficiali di gara, giudici e organizzatori – in rappresentanza di oltre 40 Paesi. Nel corso dei lavori è emersa con chiarezza la volontà condivisa di rafforzare un modello di sviluppo fondato su responsabilità, competenze organizzative e attenzione ai principi che caratterizzano l’endurance. Uno dei momenti più significativi del Forum è stata la sessione dedicata ai Young Riders (la categoria degli atleti tra i 14 e i 21 anni) in cui giovani protagonisti hanno offerto spunti concreti su temi centrali come la formazione, il training, la sostenibilità economica e il loro approccio consapevole all’endurance, dando vita a un confronto diretto con atleti più esperti e con i diversi punti di vista presenti nel panorama internazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Perugia, il forum mondiale dell'Endurance equestre: 'Prima di tutto il benessere del cavallo, poi l'agonismo'

