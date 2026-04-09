L' artigianato non è uno slogan ma un mestiere | entra in vigore la normativa

Da oggi la parola "artigianale" assume finalmente un significato preciso e vincolante, trasformandosi da semplice etichetta commerciale a termine giuridicamente protetto che tutela il vero saper fare italiano. Entra infatti in vigore la norma introdotta dalla legge annuale per le Pmi, che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Entra in vigore la nuova ordinanza sui lavori con fonti termiche a bordo naveIl provvedimento è il risultato di un articolato procedimento svolto dalla Capitaneria di porto di Ravenna in un’ottica di confronto istituzionale e...

Temi più discussi: Artigianale non è uno slogan: finalmente una norma che tutela imprese e consumatori; Artigianato. CNA: Da oggi basta artigianale a caso. Arriva la stretta sui finti prodotti handmade; Stop ai finti artigiani con le nuove regole; Stop al finto artigianato.

Cna Picena. Legge Pmi, artigianato e artigianale molto più che uno slogan, Norma che tutela imprese e consumatoriA partire da martedì 7 aprile, il termine artigianale si è riappropriato del suo significato autentico, svincolandosi da etichette troppo spesso utilizzate con leggerezza e superficialità. È entrata ... farodiroma.it

«Artigianale»: basta abusi nelle etichette, ora il termine è regolamentatoDa oggi la legge tutela chi lavora secondo standard reali, imponendo sanzioni a chi usa il termine impropriamente. Dietro il termine ci deve essere davvero un artigiano, con le sue competenze e il val ... quibrescia.it

Inaugurazione domani venerdì 10 aprile dell'88 Mostra dell'Artigianato nazionale. “Di bosco, di legno, disegno” si apre a Casa Cavassa, la raffinata mostra curata da Axel Iberti, designer del marchio Gufram. A Il Quartiere le "botteghe del fare" una sessantina d - facebook.com facebook