Entra in vigore la nuova ordinanza sui lavori con fonti termiche a bordo nave

La Capitaneria di Porto di Ravenna ha firmato una nuova ordinanza che regola i lavori con fonti termiche a bordo delle navi nel porto. Da oggi entra in vigore l’ordinanza 62026, che sostituisce quella del 2007. Le nuove norme puntano a garantire maggiore sicurezza e aggiornano le procedure rispetto alle regole precedenti. Le navi devono adeguarsi alle nuove disposizioni per continuare a operare senza rischi.

Il provvedimento è il risultato di un articolato procedimento svolto dalla Capitaneria di porto di Ravenna in un’ottica di confronto istituzionale e tecnico, con l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, l’Unità operativa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ausl Romagna sezione di Ravenna ed il Servizio chimico del porto. Gli aspetti operativi dell’ordinanza sono stati sviluppati sulla scorta di un approfondito censimento delle attuali lavorazioni con l’uso di fonti di calore che si svolgono in porto, al fine di recepire le esigenze di sicurezza e garantire una disciplina concreta e applicabile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna Navi

Treviglio ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio rumorosi e pericolosi durante le festività di fine anno.

Il 1° gennaio 2002, l’Euro è entrato ufficialmente in circolazione come moneta unica dell’Unione Europea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ravenna Navi

Argomenti discussi: Danno erariale: entra in vigore la legge 1/2026 su responsabilità e controlli; In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027; Cosa non torna nel Board of Peace: parla il prof. De Guttry (Università Sant’Anna); Novara, da domani entra in vigore la nuova ZTL: tutte le regole da conoscere.

#UKRAINERUSSIAWAR. Entra in vigore la tregua energetica diminuiscono gli attacchi in profonditàE mentre gli Stati Uniti invitano per l’ennesima volta Kiev e Mosca a sedersi a un tavolo, la presunta tregua energetica tra Ucraina e Russia è entrata in vigore il 30 gennaio, dopo i negoziati ad Abu ... agcnews.eu

Nuovo regolamento giochi numerici: entra in vigore la disciplina generale del MefIl decreto ministeriale ridisegna l’intero sistema di Lotto, SuperEnalotto, Eurojackpot e MillionDay, con limiti di giocata, payout e tassa sulla fortuna, orari, controlli e il ruolo di Adm. gioconews.it

ZTL: SI PARTE DA DOMANI Da domani, 30 gennaio, entra in vigore la nuova Zona a Traffico Limitato nel centro cittadino. La ZTL sarà attiva ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22.00 alle 4.00. AREA INTERESSATA La ZTL comprenderà: • Via Car - facebook.com facebook