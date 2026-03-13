L’Arsenal affronta la competizione del Chelsea per il trasferimento di Kevin Schade

L’Arsenal sta seguendo da vicino la possibilità di acquistare Kevin Schade, attualmente in forza al Brentford. Recentemente, è emerso un nuovo aggiornamento sulla trattativa, fornito da Christian Falk, che ha rivelato dettagli sulla posizione del club londinese rispetto al giocatore. La squadra ha manifestato interesse nel concludere l’affare, mentre il Chelsea si trova tra le pretendenti alla stessa figura.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L'Arsenal è entusiasta del trasferimento di Kevin Schade, ma c'è stato un nuovo aggiornamento sulla situazione dell'esterno del Brentford da Christian Falk. Si ritiene che i Gunners siano entusiasti di Schade, come abbiamo riportato per la prima volta ieri, ma Falk dice che anche Bayern e Chelsea sono entusiasti. Scrivendo nel suo ultimo articolo sul CF Bayern Insider, Falk ha affermato che il nazionale tedesco potrebbe anche essere troppo costoso per i giganti bavaresi a causa del Brentford che cerca circa 60 milioni di sterline per lasciarlo andare. Questa potrebbe essere una buona notizia per le squadre della Premier League che guardano Schade, con il 24enne che ha impressionato durante il suo periodo con i Bees.