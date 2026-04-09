L’Arma sale in cattedra per i futuri vice ispettori di polizia penitenziaria

Oggi a Lecce, presso la sede del comando provinciale dei carabinieri, si è svolto un evento dedicato alla formazione dei futuri vice ispettori di polizia penitenziaria. La mattinata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, con momenti di confronto e condivisione di informazioni tra i partecipanti. L’obiettivo principale è stato quello di rafforzare la collaborazione tra i diversi corpi di sicurezza e approfondire le tematiche legate all’istituzione.

LECCE – Una mattinata all’insegna della cooperazione istituzionale e dell’alta formazione quella vissuta oggi presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Lecce. L’Arma salentina ha aperto le proprie porte agli allievi del 9° corso di vice ispettori di polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Polizia di Stato, maxi concorso per 1.000 allievi vice ispettori diplomatiLa Polizia di Stato apre le porte a mille nuovi vice ispettori con un concorso pubblico la cui scadenza è fissata al 21 febbraio 2026. Assegnati 16 nuovi Vice Ispettori. La Polizia di Stato si rafforzaSono sedici i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Ravenna dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a seguito del... Temi più discussi: Ora Hormuz è l’arma più potente dell’Iran, ma i paesi del Golfo vogliono bypassarlo; Trump: La guerra in Iran finirà in 2-3 settimane, e annuncia un discorso; Trump: guerra in Iran finirà in 2-3 settimane; Trump: 'La guerra in Iran finira' in 2-3 settimane'. Porto Torres, l’Arma sale in cattedra: 500 studenti a lezione di legalitàIl bullismo e cyberbullismo, la pedopornografia, la violenza di genere e il codice rosso, e i temi più attuali dello stalking e del femminicidio, al centro del ciclo di incontri di formazione sulla ... unionesarda.it Donne vittime di violenza, l’Arma apre sale d’ascoltoSono quattro le sale di ascolto presenti all’interno dei presidi dell’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale. A Salerno, Eboli, Nocera Inferiore e Sala Consilina. Spazi pensati per accogliere ... ilmattino.it "Tutto quello che devo fare è lasciare l'Iran e i prezzi della benzina caleranno. Lo farò molto presto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. "La benzina sale, ma l'Iran non ha l'arma nucleare", ha ag - facebook.com facebook "Tutto quello che devo fare è lasciare l'Iran e i prezzi della benzina caleranno. Lo farò molto presto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca. "La benzina sale, ma l'Iran non ha l'arma nucleare", ha ag x.com