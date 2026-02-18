Polizia di Stato maxi concorso per 1.000 allievi vice ispettori diplomati

La Polizia di Stato ha annunciato un maxi concorso per reclutare 1.000 allievi vice ispettori diplomati, con la data di scadenza fissata al 21 febbraio. La procedura di selezione mira a rafforzare il corpo di polizia e offre un’opportunità concreta a giovani diplomati interessati a entrare nelle forze dell’ordine. Le domande si possono presentare online, attraverso il portale dedicato, fino a quella data.

