Nasce la Consulta dei quartieri e delle frazioni

La creazione della Consulta dei quartieri e delle frazioni deriva dall’esigenza di migliorare la comunicazione tra cittadini e amministrazione. Sabato 21 febbraio, in aula consiliare, si è tenuto il primo incontro ufficiale di questo organismo, che mira a coinvolgere direttamente le comunità locali. Durante la riunione, sono stati presentati i primi progetti e ascoltate le richieste di residenti e rappresentanti di frazioni. La consultazione si apre con questa prima fase di confronto.

Si è svolto sabato 21 febbraio, in aula consiliare, il primo incontro ufficiale della Consulta dei quartieri e delle frazioni, nuovo organismo di partecipazione locale istituito per rafforzare il dialogo tra cittadini e amministrazione comunale. La Consulta è composta da 19 rappresentanti (cinque per il capoluogo, un rappresentante per ognuna delle frazioni e quattro rappresentanti per il nucleo abitativo della Treggiaia, Badiola, Malva e Monticello), oltre al sindaco. Componenti di diritto sono il presidente del consiglio e il consigliere con delega ai rapporti con le frazioni. "La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione attiva – ha detto il sindaco, Sergio Chienni – per favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita amministrativa.