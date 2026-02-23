terranuova nasce la consulta dei quartieri e delle frazioni

La nascita della Consulta dei quartieri e delle frazioni a Terranuova deriva dalla volontà di rafforzare il coinvolgimento dei residenti nelle decisioni locali. Sabato 21 febbraio, in aula consiliare, si è tenuto il primo incontro ufficiale di questo organismo, che mira a facilitare la comunicazione tra cittadini e amministrazione comunale. Durante la riunione, sono stati affrontati temi come i miglioramenti delle strade e dei servizi pubblici. La partecipazione è stata numerosa e attiva.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Terranuova, nasce l a Consulta dei quartieri e delle frazioni. Si è svolto sabato 21 febbraio, in aula consiliare, il primo incontro ufficiale della Consulta dei quartieri e delle frazioni, nuovo organismo di partecipazione locale istituito per rafforzare il dialogo tra cittadini e amministrazione comunale. La Consulta è composta da 19 rappresentanti (cinque per il capoluogo, un rappresentante per ognuna delle frazioni e quattro rappresentanti per il nucleo abitativo della Treggiaia, Badiola, Malva e Monticello), oltre al Sindaco. Componenti di diritto sono il Presidente del Consiglio e il consigliere con delega ai rapporti con le frazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

