Venezia San Valentino nel sangue | 2 turisti inglesi arrestati
Due turisti inglesi sono stati fermati dopo un episodio di violenza a Rialto, Venezia. Durante una lite, hanno accoltellato un giovane residente, provocando ferite serie. La polizia ha immediatamente arrestato i due uomini, che avevano tentato di scappare. Nel frattempo, un locale vicino è stato chiuso per controlli. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, tra cui alcuni turisti che stavano festeggiando San Valentino.
Venezia Sotto Shock: Accoltellamento a Rialto, Arrestati Due Turisti Inglesi, Chiuso un Locale. Venezia è scossa da un episodio di violenza che ha coinvolti due turisti britannici e un giovane residente. Un ventunenne del Lido è stato accoltellato al collo nella zona di Rialto, una delle aree più frequentate della città, nella notte di San Valentino. Le forze dell’ordine hanno arrestato i due sospetti dopo sei giorni di indagini e hanno disposto la chiusura temporanea del bar dove è avvenuta l’aggressione. Sei Giorni di Caccia ai Responsabili. L’allarme è scattato nelle prime ore della notte di San Valentino, quando il giovane è stato soccorso per una ferita da arma bianca al collo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sangue su autobus linea Napoli-San Valentino Torio, denuncia ai sindacatiNella serata di venerdì, lungo la tratta Napoli-San Valentino Torio, è stato segnalato un episodio di vandalismo con un autobus trovato insanguinato.
Elodie e Franceska insieme a Venezia: San Valentino romantico per la cantanteElodie e Franceska sono state viste insieme a Venezia il giorno di San Valentino, attirando l’attenzione dei media.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Weekend in Veneto: Verona capitale dell'amore per San Valentino, da Venezia a Vicenza musical e feste di Carnevale; Venezia: la laguna si infiamma per San Valentino; Dedicato a San Valentino il 33/o Ballo del Doge al Carnevale di Venezia; Carnevale di Venezia, il ballo del Doge nel giorno di San Valentino.
Elodie e Franceska Nuredini: la romantica fuga di San Valentino a VeneziaElodie e Franceska Nuredini insieme a Venezia per San Valentino: selfie romantico e silenzio su Andrea Iannone. rumors.it
Elodie a Venezia con Franceska Nuredini: lo scatto di San Valentino che fa esplodere il gossipLa presenza di Elodie a Venezia insieme a Franceska Nuredini ha riacceso il gossip attorno alla cantante, che negli ultimi mesi ha scelto una riservatezza ... ilsipontino.net
