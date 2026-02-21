Venezia San Valentino nel sangue | 2 turisti inglesi arrestati

Due turisti inglesi sono stati fermati dopo un episodio di violenza a Rialto, Venezia. Durante una lite, hanno accoltellato un giovane residente, provocando ferite serie. La polizia ha immediatamente arrestato i due uomini, che avevano tentato di scappare. Nel frattempo, un locale vicino è stato chiuso per controlli. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, tra cui alcuni turisti che stavano festeggiando San Valentino.

Venezia Sotto Shock: Accoltellamento a Rialto, Arrestati Due Turisti Inglesi, Chiuso un Locale. Venezia è scossa da un episodio di violenza che ha coinvolti due turisti britannici e un giovane residente. Un ventunenne del Lido è stato accoltellato al collo nella zona di Rialto, una delle aree più frequentate della città, nella notte di San Valentino. Le forze dell’ordine hanno arrestato i due sospetti dopo sei giorni di indagini e hanno disposto la chiusura temporanea del bar dove è avvenuta l’aggressione. Sei Giorni di Caccia ai Responsabili. L’allarme è scattato nelle prime ore della notte di San Valentino, quando il giovane è stato soccorso per una ferita da arma bianca al collo.🔗 Leggi su Ameve.eu

