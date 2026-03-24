Siete pronti a salpare insieme alla coraggiosissima Oceania? Il film live-action del cartone Disney Pixar di successo sta per arrivare sul grande schermo. Scopriamo tutti i nomi del suo formidabile cast e le prime immagini ufficiali, rilasciate poche ore fa dalla Disney. Cast principale e data d’uscita. Il nuovo trailer e il poster del film live-action Disney ci fanno scorgere gli ingredienti salienti di questo adattamento filmico. Il cast principale vede infatti Catherine Laga’aia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna in quello del semidio Maui. Non resta che scoprire la trama, di quello che potrebbe essere il miglio adattamento filmico Disney dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Oceania’: rilasciato il poster e il trailer del nuovo film live-action

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