The Night Agent 3 i nuovi episodi in arrivo su Netflix | rilasciato il trailer ufficiale

Su Netflix arrivano i nuovi episodi di The Night Agent, con la terza stagione che vede Gabriel Basso nel ruolo dell’agente FBI Peter Sutherland. Il trailer ufficiale anticipa un ritorno ricco di suspense e intrighi, proseguendo la storia di un protagonista al centro di complesse operazioni di intelligence. La stagione promette di approfondire ulteriormente le vicende che hanno appassionato il pubblico, offrendo un’ulteriore conferma della qualità della serie.

Gabriel Basso torna a indossare i panni dell'agente dell'FBI Peter Sutherland nella terza stagione di The Night Agent. La terza stagione di The Night Agent arriverà su Netflix il 19 febbraio. L'agente dell'FBI Peter Sutherland torna sullo schermo con nuovi episodi e mani assassine a cui sfuggire. Il suo compito sarà, ora, quello di rintracciare un agente del Tesoro che ha assassinato il suo capo ed è poi fuggito dal paese con informazioni governative riservate. L'agente dovrà indagare su una rete di denaro sporco. Sulla sua strada, nel corso delle indagini, un giornalista tenace, come riportato dal sito Variety. 🔗 Leggi su 2anews.it

