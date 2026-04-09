L’America’s Cup ritrova l’America

Il team American Challenger Team ha annunciato la propria partecipazione alla 38ª Louis Vuitton America's Cup, rappresentando nuovamente gli Stati Uniti in questa competizione. La squadra si aggiunge ai partecipanti che si sfideranno per la conquista della coppa. Con questa presenza, gli Stati Uniti rinnovano la loro presenza in questa storica regata. La competizione si svolgerà nei prossimi mesi, con i vari team pronti a sfidarsi per la vittoria.

Si chiama American Challenger Team il nuovo sfidante americano alla 38ª Louis Vuitton America's Cup. Gli Stati Uniti non restano senza un team che li rappresenta. Il club che presenta la sfida è lo Yacht Club Sail Newport (foto). Il leader è Ken Read, i finanziatori Chris Welch e il ceco Karel Komarek che sta tentando la scalata al Gruppo Ferretti. Dopo che American Magic e il New York Yacht Club avevano deciso di non presentare una sfida per acquisire un team di SailGp la sfida è un passo importante per il massimo evento velico ed è frutto del lavoro di tutti i team che hanno creato America's Cup Partnership. L'esperienza di Read è una garanzia, i materiali saranno il vecchio AC 75 Patriot, protagonista nel 2021 di una scuffia storica a Auckland e i due AC 40 per allenamenti ed eventi di preparazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lanciata finalmente la sfida alla 38° Louis Vuitton America’s Cup da parte del neonato team American Challenger Team, che sorge dalle ceneri di American Magic. Il club che presenta la sfida è lo Yacht Club Sail Newport. Il leader è Ken Read, i finanziatori K - facebook.com facebook