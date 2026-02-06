America Week – L’episodio che mostra i nuovi orizzonti dell’America Latina nella diplomazia internazionale

L’America Latina si apre a nuovi orizzonti nella scena internazionale. Durante l’America Week, i Paesi della regione mostrano un volto diverso, più deciso e più presente nei palcoscenici mondiali. Le nazioni latinoamericane cercano di rafforzare i loro legami e di farsi ascoltare di più sui temi globali, puntando a un ruolo più attivo nella diplomazia. Questo cambiamento si fa sentire anche in Europa, in un momento in cui il continente si guarda intorno e cerca nuovi alleati e modalità di cooperazione.

Nel cuore dell'Europa e del Mediterraneo, nel mezzo di un'area geografica che sembra una mappa del futuro, si sta disegnando un nuovo scenario diplomatico. Un episodio particolare, il **52 di America Week**, ha portato alla luce una serie di eventi, di iniziative, di riconoscimenti e di progetti che fanno capire come la diplomazia italiana possa diventare una forza attrattiva anche per i paesi dell'America Latina. Il tutto è avvenuto in pieno 2026, un anno in cui il Paese, pur non essendo un grande attore geopolitico, sta cercando di allungare le proprie gambe verso l'estero, colpendo in modo innovativo, in modo strategico, in modo che risuona con il mondo interno e quello esterno.

Nel 2025, l’America Latina ha assistito a una marcata svolta a destra, con la sinistra che ha subito una serie di ‘tradimenti’ politici.

