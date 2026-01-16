Max Verstappen eccitato per la sorpresa sulla nuova Red Bull F1 2026 | Lo chiedevo da un bel po'
Max Verstappen esprime entusiasmo per la presentazione della nuova Red Bull F1 2026, evidenziando la livrea lucida e il colore blu brillante che rappresentano un cambiamento da tempo richiesto. La novità segna un passo importante per il team e il pilota, che attendono con interesse le sfide della prossima stagione. Questa evoluzione estetica riflette l’impegno di Red Bull nel migliorare sia l’aspetto che le prestazioni della vettura.
Max Verstappen accoglie con entusiasmo la nuova Red Bull F1 2026: livrea lucida, blu brillante e un cambiamento che chiedeva da tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ford svela qual è il suo vero ruolo in Red Bull per la F1 2026: “Lo abbiamo cambiato in corso d’opera”
Leggi anche: F1, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026
Max Verstappen eccitato per la sorpresa sulla nuova Red Bull F1 2026: “Lo chiedevo da un bel po’” - Max Verstappen accoglie con entusiasmo la nuova Red Bull F1 2026: livrea lucida, blu brillante e un cambiamento che chiedeva da tempo ... fanpage.it
Formula 1, Verstappen svela (a sorpresa) il suo numero nel Mondiale 2026 - Il quattro volte campione del mondo, che quest'anno ha dovuto abdicare dopo il trionfo di Lando Norris, ha scelto il ... adnkronos.com
Ferrari RISCHIA dove gli altri frenano: IL MOTORE 2026 NASCONDE UN SEGRETO!
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.