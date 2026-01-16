Max Verstappen eccitato per la sorpresa sulla nuova Red Bull F1 2026 | Lo chiedevo da un bel po'

Max Verstappen esprime entusiasmo per la presentazione della nuova Red Bull F1 2026, evidenziando la livrea lucida e il colore blu brillante che rappresentano un cambiamento da tempo richiesto. La novità segna un passo importante per il team e il pilota, che attendono con interesse le sfide della prossima stagione. Questa evoluzione estetica riflette l’impegno di Red Bull nel migliorare sia l’aspetto che le prestazioni della vettura.

