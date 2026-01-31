A Davos, Donald Trump ha dipinto un’America che sembra perfetta. Ha detto che grazie a un solo anno di presidenza il Paese è rinato, lasciando alle spalle i problemi lasciati da Joe Biden, che lui definisce “l’addormentato”. Parole forti, che fanno discutere anche tra i presenti.

A Davos, Donald Trump aveva descritto un’America meravigliosa. Grazie a un solo anno della sua presidenza il Paese era rifiorito, cancellando i disastri grandi e piccoli del suo precedessore: Joe Biden l’addormentato, come non aveva esitato a definirlo. In quel lungo discorso, che aveva sforato il tempo concordato, molti erano stati i numeri che aveva indicato a sostegno della sua analisi. Mescolando abilmente rifermenti macro e dati della vita reale. Parlando del pericolo dell’inflazione aveva indicato i segnali che avrebbero portato il suo tasso di crescita all’1,6%, a dimostrazione del perché nei giorni precedenti si era scagliato contro Jerome Powell, il governatore della Fed, colpevole di non abbattere i tassi di interesse. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego il bicchiere troppo pieno di Donald Trump. L’analisi di Polillo

Approfondimenti su Davos Donald Trump

L’analisi di Michele Valensise, presidente dell’Istituto Affari Internazionali, evidenzia come la strategia del vertice Italia-Germania si concentri sulla collaborazione pragmatica anziché sul confronto con gli Stati Uniti.

L'analisi di Bergomi sull'incontro Inter Napoli si concentra sugli aspetti difensivi delle due squadre.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Negli USA enormi manifestazioni nelle ultime ore contro gli abusi e le esecuzioni dell'ICE, nonostante il gelo e la repressione. Una grande dimostrazione di forza di popolo, civiltà e democrazia contro i re alla Donald Trump. E nel frattempo, Meloni finge di non - facebook.com facebook

Il presidente degli #StatiUniti Donald Trump tiene alta la pressione sul regime iraniano, ma soprattutto annuncia una svolta sulla guerra in Ucraina. Da New York Laura Pepe #GR1 x.com