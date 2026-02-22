Quelle di Donald Trump sono vittorie di Pirro L’analisi di Polillo

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti da Donald Trump, dimostrando che le azioni unilaterali del presidente hanno superato i limiti costituzionali. La decisione si basa sulla violazione delle procedure previste per le tariffe commerciali, causando una battuta d’arresto alla strategia commerciale dell’ex presidente. Questa sentenza evidenzia come il sistema di controlli e limiti abbia resistito alle iniziative esecutive. La questione continuerà a influenzare il dibattito politico e legale negli Stati Uniti.

Ancora una volta il tempo è stato galantuomo e deluso coloro che avevano ecceduto in pessimismo. La Corte Suprema degli Stati Uniti, che dichiara illegali i dazi di Donald Trump, non solo ha confermato la forza del sistema dei checks and balances che è l’anima del sistema americano. Ma reso evidente la crisi di nervi in cui erano precipitati coloro che avevano confuso gli Stati Uniti, e la loro lunga storia, con la figura del presidente pro-tempore. Che, ovviamente, va rispettato, mantenendo tuttavia la freddezza e la lucidità necessaria per capire che i Presidenti passano, mentre l’America rimane. 🔗 Leggi su Formiche.net

