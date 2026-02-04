Toscana Ires | più occupazione ma lavoro povero Crollano investimenti boom di cassa integrazione
La Toscana si trova davanti a un quadro complesso: l’occupazione cresce, ma molti lavori sono precari e a basso reddito. Nel frattempo, gli investimenti sono in calo e le richieste di cassa integrazione esplodono. La regione, insomma, fatica a uscire da una crisi che sembra ormai strutturale.
Nel 2025 PIL a +0,3% e salari erosi dall’inflazione. Stime 2026: rischio stagnazione. Brotini: “Trasformazione con i caratteri della crisi”. Rossi (CGIL): “Servono politiche industriali e investimenti o perderemo intere generazioni” L’economia toscana attraversa una fase che ha sempre più i caratteri di una crisi strutturale. È quanto emerge dallo studio Ires Toscana (curato dal ricercatore Andrea Cagioni) sull’andamento economico e occupazionale della regione, che fotografa un modello di sviluppo segnato da isole di relativa prosperità in un mare di stagnazione, incapace di produrre crescita diffusa, lavoro di qualità e redistribuzione della ricchezza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
