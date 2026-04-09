Lago Ghedina prosciugato | indagano i carabinieri Ripristinato l' afflusso d' acqua ora cerchiamo di risolvere il mistero

Le autorità stanno conducendo indagini dopo che il lago Ghedina, noto per le sue acque verdi smeraldo e le anatre che nuotavano in modo sincronizzato, si è prosciugato. Le forze dell'ordine hanno ripristinato l’afflusso d’acqua e ora stanno cercando di chiarire le cause di questo fenomeno. La scomparsa del lago aveva attirato l’attenzione di residenti e visitatori, che avevano ammirato il suo aspetto caratteristico prima che si verificasse il fenomeno.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Il lago che non c’è aveva specchi d’acqua verdi smeraldo e le anatre nuotavano sincroniche nel paradiso delle Tofane. Lago Ghedina si chiamava, nome preso dalla storica famiglia ampezzana proprietaria di terreni e, appunto, anche di laghetti. Da qualche giorno però di quei riflessi cromatici non c’è più traccia. Restano limo, fango e sedimenti accumulati negli anni. Ed è un mistero, perché nessuno sa quale sia il motivo. È il mistero del lago sparito alle porte di Cortina, a circa 1.400 metri d’altitudine. A dire il vero ora stanno provando a risolvere in qualche modo la situazione e un po’ di acqua è comparsa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lago Ghedina prosciugato: indagano i carabinieri. «Ripristinato l'afflusso d'acqua, ora cerchiamo di risolvere il mistero» Leggi anche: Cortina, sopralluoghi al Lago Ghedina: il livello dell’acqua torna a crescere dopo giorni di secca Lago Ghedina: riparte l’acqua, ma il turismo paga il contoL’amministrazione di Cortina d’Ampezzo ha ripristinato il flusso idrico al Lago Ghedina, dopo che l’estensione dello specchio d’acqua era diminuita... Temi più discussi: Lago Ghedina prosciugato: indagano i carabinieri. Ripristinato l'afflusso d'acqua, ora cerchiamo di risolvere il mistero; Ca’ della Robinia, Gloria Sernagiotto dopo l'assoluzione del padre: Papà ucciso da quelle accuse infamanti; Fiorine, le ruspe abbattono i barbecue. Linea dura dell'amministrazione contro maleducazione e rifiuti abbandonati; Furti di asparagi nei campi in golena del Piave, contadino insegue il ladro. Lago Ghedina prosciugato: indagano i carabinieri. «Ripristinato l'afflusso d'acqua, ora cerchiamo di risolvere il mistero»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Il lago che non c’è aveva specchi d’acqua verdi smeraldo e le anatre nuotavano sincroniche nel paradiso delle Tofane. Lago Ghedina si ... ilgazzettino.it Cortina, sopralluoghi al Lago Ghedina: il livello dell'acqua torna a crescere dopo giorni di seccaLe verifiche sono arrivate. Questa mattina nei pressi del lago Ghedina, fra le montagne bellunesi sopra Cortina d'Ampezzo, la polizia locale e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per capire ... adnkronos.com Lago Ghedina prosciugato, dopo il sopralluogo l'acqua torna a salire. Il ristoratore: «Ma il danno economico è ricaduto su di noi» - facebook.com facebook Cortina, il mistero del magico Lago Ghedina: da giorni a secco x.com