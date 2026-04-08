Cortina sopralluoghi al Lago Ghedina | il livello dell’acqua torna a crescere dopo giorni di secca

Questa mattina sono stati effettuati dei sopralluoghi nelle vicinanze del lago Ghedina a Cortina. Durante le verifiche è stato osservato un aumento del livello dell’acqua, che aveva subito giorni di secca. Le operazioni sono state condotte per monitorare la situazione e raccogliere dati sullo stato del bacino. Non sono state riportate altre informazioni relative a eventuali cause o interventi in corso.

(Adnkronos) – Le verifiche sono arrivate. Questa mattina nei pressi del lago Ghedina, fra le montagne bellunesi sopra Cortina d'Ampezzo, la polizia locale e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo per capire come mai da giorni l'iconico specchio d'acqua si sia sensibilmente ridotto: "Il livello dell'acqua al Lago Ghedina è ancora molto basso – spiega all'Adnkronos l'assessore alla Protezione Civile, Polizia Municipale, Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Residenziale e Società Partecipate di Cortina d'Ampezzo, Stefano Ghezze – stamane ho fatto un sopralluogo in quello che per Cortina è un posto assolutamente iconico e di estrema rilevanza ed importanza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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