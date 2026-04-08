Dopo giorni di preoccupazione, l’amministrazione di Cortina d’Ampezzo ha riportato l’acqua nel Lago Ghedina, ripristinando il normale flusso idrico. La diminuzione dello specchio d’acqua aveva preoccupato residenti e visitatori. Tuttavia, l’intervento ha consentito di ricostituire le condizioni precedenti, lasciando comunque alcune domande aperte sulla sostenibilità delle attività turistiche nella zona. La situazione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi futuri.

L’amministrazione di Cortina d’Ampezzo ha ripristinato il flusso idrico al Lago Ghedina, dopo che l’estensione dello specchio d’acqua era diminuita drasticamente nei giorni scorsi. L’intervento è avvenuto mercoledì 8 aprile 2026, a seguito di sopralluoghi tecnici effettuati tra le montagne bellunesi. Stefano Ghezze, assessore con deleghe a Protezione Civile, Polizia Municipale, Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Residenziale e Società Partecipate, ha coordinato le operazioni di verifica. Nonostante il livello dell’acqua sia ancora considerato molto basso, l’ente ha confermato che il bacino sta tornando a riempirsi. Il sopralluogo è stato condotto attraverso un lavoro di squadra che ha coinvolto i carabinieri, la polizia locale, i tecnici della società che gestisce l’idrico e l’esperto geologo Ennio Grillo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lago Ghedina: riparte l’acqua, ma il turismo paga il conto

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