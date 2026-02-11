La Russia usa parole vuote per giustificare le sue mosse in Africa. Mosca dice di rispettare la sovranità dei paesi africani, ma poi si muove come se volesse controllare. La retorica del Cremlino non convince più, perché dietro alle parole ci sono azioni che sembrano portare solo a un neo-colonialismo in salsa russa.

Il modello del Cremlino mostra tutte le sue contraddizioni. Tra mercenari, giunte golpiste e affari sulle risorse, la Russia estende la propria influenza nel continente. E in nome della lotta al neocolonialismo occidentale, applica pratiche che ricordano da vicino quelle che denuncia La retorica del Cremlino che vuole legittimare la politica aggressiva della Russia nel continente africano poggia su una parola che si è rivelata vincente: neocolonialismo. È in nome della presunzione di incarnare un presunto modello di sviluppo più equo, che i mercenari russi si sono imposti in Africa laddove gli occidentali sono stati costretti a ritirarsi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Neocolonialismo in salsa russa. La lezioncina ipocrita di Mosca sul rispetto della sovranità in Africa

