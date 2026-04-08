Torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli dal 10 al 12 aprile | il programma e i treni straordinari da Roma
Dal 10 al 12 aprile si terrà a Ladispoli, sul litorale romano, la 73ª edizione della Sagra del Carciofo, un evento molto frequentato dalla comunità locale e dai visitatori. Per facilitare l’afflusso di pubblico, sono stati programmati treni straordinari provenienti da Roma. La manifestazione si svolgerà nei tre giorni con un ricco programma dedicato alla celebrazione del carciofo, simbolo della tradizione gastronomica locale.
Dal 10 al 12 aprile torna la Sagra del Carciofo a Ladispoli, sul litorale romano. Si tratta della 73esima edizione del partecipatissimo evento: anche per questo sono stati organizzati tratte straordinarie dei treni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Scopri la Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli. Guida completa alla 73ª edizione: cosa mangiare, eventi, sculture di carciofi e info utili. Leggi l'articolo completo > https://www.viaggiando-italia.it/sagra-del-carciofo-romanesco-a-ladispoli-torna-la-73a-e - facebook.com facebook
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