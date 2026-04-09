Durante un evento a Milano, la presidente del Consiglio ha incontrato atleti e figure del mondo sportivo, scambiando strette di mano, sorrisi e selfie. Nel suo intervento, ha ringraziato gli atleti per l’esempio che offrono ai giovani e alla Nazione. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera informale, con momenti di festa e dialogo tra rappresentanti sportivi e autorità.

Le strette di mano, i sorrisi, le pacche sulle spalle, i selfie. Clima di festa e familiare a Palazzo Chigi per l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e gli atleti olimpici e paralimpici dei Giochi di Milano-Cortina 2026, quelli che hanno conquistato medaglie ma anche quelli che hanno conquistato il quarto posto. «A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l’esempio che offrono ogni giorno ai giovani e all’intera Nazione», ha scritto Meloni su X, postando foto e video dell’incontro. La premier ha accolto gli atleti nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi. «Gli azzurri hanno consegnato al... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’abbraccio di Meloni agli atleti di Milano-Cortina: «Grazie per l’esempio che offrite ai giovani e alla Nazione» (video)

Meloni, gli azzurri di Milano Cortina esempio per i giovani e la nazione"Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di Milano Cortina 2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto...

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Temi più discussi: Carofiglio attacca Meloni: Su Trump dichiarazioni inaudite, bisogna ricordarle fino alle elezioni; Carburanti, prime restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Rischi se stop Hormuz fino a maggio; Caro carburanti, Urso gela i furbetti del barile: aumenti ingiustificati. Prezzi giù subito o colpiremo alla fonte; Record spaziale, Artemis II raggiunge la massima distanza dalla Terra di sempre. Ora la navicella sfreccia verso casa.

Gli azzurri di Milano Cortina dal Papa, 'emozione come ai Giochi'Da Goggia a Lollobrigida: 'Giornata unica'. Brignone, 'quanta gentilezza nelle sue parole'. Gli atleti poi a Palazzo Chigi da Meloni (ANSA) ... ansa.it

Azzurri di Milano Cortina a Palazzo Chigi per incontrare MeloniDopo la riconsegna della bandiera al Quirinale e l'udienza dal Papa, la delegazione degli azzurri delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina - accompagnati dal numero 1 del Coni, Luciano B ... ansa.it

RTL 102.5. . "Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di #MilanoCortina2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto posto. A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l'esempio che offr - facebook.com facebook

Le testimonianze degli atleti di Milano-Cortina dopo la visita al dispensario pediatrico Santa Marta, in #Vaticano. Tra loro @FedeBrignone e @FrancyLollo x.com