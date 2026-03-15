Paralimpiadi Meloni | grazie a nostri atleti reso orgogliosa la Nazione

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono concluse con la cerimonia di chiusura. La presidente del Consiglio ha ringraziato gli atleti della Nazionale paralimpica, sottolineando l’impatto positivo delle loro performance sulle emozioni del pubblico e sull’immagine del paese. La manifestazione ha visto la partecipazione di molti atleti italiani che hanno gareggiato in diverse discipline.

Roma, 15 mar. (askanews) – “Si chiudono i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti i nostri atleti della Nazionale paralimpica per le emozioni e per i risultati straordinari che avete regalato all’Italia. Con il vostro talento, la vostra determinazione e il vostro esempio avete reso orgogliosa tutta la Nazione. Grazie per aver portato in alto il Tricolore”. Questo il messaggio della premier Giorgia Meloni per la chiusura delle Paralimpiadi. La presidente del Consiglio doveva essere presente stasera a Cortina alla cerimonia di chiusura della manifestazione ma, dopo essere partita, è dovuta rientrare per il tempo avverso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Finanziamenti Hamas, Meloni: “Grazie a chi ha reso possibile questa operazione”L’arresto per finanziamenti illeciti ad Hamas di 9 persone, tra cui il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, Mohamed Hannoun, ha creato... Mauro Glorioso nominato Cavaliere, Lagalla: "Hai reso orgogliosa l’intera comunità palermitana"La vicenda del 26enne colpito da una bici lanciata dai Murazzi di Torino e rimasto tetraplegico. Dal Cio arriva l’oro a Mattarella e Meloni. La premier: «Orgoglio per il nostro Paese» Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Meloni grazie a nostri... Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina, oggi cerimonia di apertura con Mattarella e Meloni. Rivivi lo show; Paralimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di apertura all'Arena di Verona con Meloni e Mattarella. L'Iran non ci sarà: E lo speaker non annuncerà i nomi delle delegazioni; Le Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli aggiornamenti in tempo reale; A caccia degli atleti paralimpici del futuro: più campus e ausili. Paralimpiadi, Meloni: grazie a nostri atleti, reso orgogliosa la NazioneRoma, 15 mar. (askanews) - 'Si chiudono i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti i nostri atleti della ... notizie.tiscali.it «Meteo avverso a Cortina», l'aereo della premier fa dietrofront e torna a Ciampino: Meloni non sarà alla cerimonia di chiusura delle ParalimpiadiLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attesa a Cortina, non potrà così partecipare alla cerimonia di chiusura ... msn.com La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026: Meloni partita per Cortina, rientra per meteo avverso x.com VIDEO / Luca Zaia sulle Paralimpiadi e la chiusura dei Giochi Invernali: "L'organizzazione è stata eccezzionale, chiudiamo questi Giochi con una grande vincitrice: la città di Cortina. Le polemiche non sono riuscite a fare da contorno a questo grande evento ch facebook