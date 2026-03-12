Degrado e paura allo skatepark di Como Borghi | lettera aperta di una cittadina al sindaco Rapinese

Una cittadina di Como ha scritto una lettera aperta al sindaco Rapinese per segnalare lo stato di degrado e di insicurezza dello skatepark di Como Borghi, aperto ormai da più di due anni. La residente ha evidenziato le condizioni dell’area, che si trovano in uno stato di abbandono, e ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei giovani che frequentano lo spazio.

“Ragazzi minacciati e area allo sbando. Dopo due anni la situazione merita oggi un bilancio serio e trasparente" A oltre due anni dall’apertura dello skatepark nell’area adiacente alla stazione di Como Borghi, una cittadina torna a sollevare il tema delle condizioni in cui versa lo spazio dedicato ai giovani. A scrivere al sindaco Alessandro Rapinese è Claudia Salomoni, che nella sua lettera chiede un bilancio sull’esperienza dello skatepark e un confronto pubblico sul futuro dell’area. Nella lettera la cittadina ricorda come, già al momento della realizzazione dello skatepark, non fossero mancate perplessità sulla scelta della collocazione.... 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Lettera aperta alla città di Como: perché quella del Nido Magnolia è una storia da seguireIl Nido Magnolia di via Passeri è ancora aperto, ma la sua storia non è conclusa. Como, un fronte civico chiede più ascolto: lettera aperta di associazioni e comitati al ComuneUn appello corale, sottoscritto da decine di realtà cittadine, chiede all’amministrazione comunale di Como un cambio di passo nel rapporto con la...