Conferenza stampa Kovac pre Borussia Inter | Non siamo al completo! Lo Stadio è magico

In vista della partita di Champions League, l’allenatore del Borussia Dortmund, Kovac, ha presentato la sfida contro l’Inter. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che la squadra non è al completo e ha descritto lo stadio come un ambiente speciale. Queste dichiarazioni offrono uno sguardo sulle aspettative e le condizioni del Borussia Dortmund in vista dell’incontro.

Inter News 24 Conferenza stampa Kovac, l’allenatore del Borussia Dortmund ha parlato alla vigilia del match di Champions contro l’Inter. Alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, match valevole per l’ottavo turno di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa Niko Kovac, allenatore dei tedeschi. Queste le sue parole: GLI ASSENTI – «Sulè e Sabitzer come detto non ci saranno domani, visti i problemi avuti. Manca anche Svensson per la squalifica, non siamo al completo, ma ci saranno comunque ottimi giocatori in campo». LA DIFFICOLTA’ DELLA CHAMPIONS – «Le statistiche sono buone, anche contro squadre di ottimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

Domani il tecnico dell’Inter, Chivu, terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.

