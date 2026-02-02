Amazon ha investito molto di più per acquistare e promuovere il documentario su Melania Trump rispetto ai ricavi ottenuti al primo weekend nelle sale statunitensi. Nonostante i numeri positivi in apertura, il film non sembra ripagare la spesa fatta, e la società si prepara a perdere sul progetto.

Per quanto sia andato bene nel suo primo weekend nei cinema statunitensi, Amazon ha speso moooolto di più per comprarlo e promuoverlo Negli ultimi dieci anni nessun documentario ha incassato nel suo primo weekend al cinema quanto Melania, il film sulla first lady statunitense Melania Trump uscito lo scorso 30 gennaio. Questo però non vuol dire che sia andato bene. Nel primo weekend statunitense ha incassato 7 milioni di dollari, poco meno di quanto previsto dalle società più affidabili, che avevano parlato di 8 milioni. Tuttavia il film, voluto dalla famiglia Trump e di cui Melania Trump è produttrice esecutiva, è stato comprato e distribuito da Amazon per cifre talmente alte che lo renderebbero un’operazione in perdita anche se dovesse continuare ad andare così. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il documentario su Melania Trump non si ripagherà mai

Melania Trump diventa protagonista di un nuovo documentario che però non convince.

Un nuovo documentario su Melania Trump sta facendo discutere.

Melania , il documentario su Melania Trump: nemmeno tutti i soldi del mondo possono fare una buona propagandaIl film sulla First Lady vorrebbe essere un'opera seria ma finisce per diventare un involontario finto documentario. La recensione ... vanityfair.it

Il documentario su Melania raggiunge una valutazione quasi perfetta del pubblico su Rotten Tomatoes, nonostante una performance critica miseraInnumerevoli 'fan' hanno valutato il film, con quasi tutte recensioni positive provenienti da account che ancora non hanno recensito altri progetti. gamereactor.it

Il documentario “Melania: 20 Days to History”, che racconta i venti giorni precedenti all’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, ha debuttato al cinema molto oltre le previsioni. Nel primo weekend nelle sale statunitensi il film ha incassato oltre 8 milio - facebook.com facebook

Il pubblico Maga spinge il film su Melania Trump pagato (e non poco) da Amazon x.com