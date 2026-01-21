Giorgia Meloni non aderirà al Consiglio di pace su Gaza

Giorgia Meloni ha deciso di non partecipare al Consiglio di pace su Gaza promosso da Donald Trump. Inizialmente aveva manifestato interesse, ma successivamente ha cambiato posizione, motivando la scelta con ragioni di natura tecnica e politica. La decisione riflette un approccio cauto e attento alle dinamiche internazionali, senza lasciarsi coinvolgere in iniziative che potrebbero avere conseguenze complesse sul piano diplomatico.

Quello promosso da Trump: inizialmente aveva detto di esserne entusiasta, ma all'ultimo ha cambiato idea per motivi tecnici e politici La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infine decisione di non aderire al Board of peace, il comitato internazionale promosso dal presidente statunitense Donald Trump che dovrebbe gestire la transizione nella Striscia di Gaza. Per Meloni la scelta non è stata facile ed è arrivata al termine di giorni di grande incertezza, ambiguità e ripensamenti. Ma alla fine hanno prevalso le diffidenze rispetto all’iniziativa: il comitato ha funzionamenti poco chiari, regole d’ingaggio inusuali e prevede il coinvolgimento più o meno diretto di leader mondiali con cui l’Italia ha rapporti tribolati, come il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Alexander Lukashenko. 🔗 Leggi su Ilpost.it

GIORGIA MELONI HACE UN LLAMADO POR GAZA

’ : “ ` , ” “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, segue con attenzione, in costante contatto co - facebook.com facebook

Giorgia Meloni continua a fare il pesce in barile ed evita di rispondere sulle mire imperialiste del suo amico Donald Trump. Servirebbe chiarezza, invece la Presidente del Consiglio rifiuta la richiesta delle opposizioni di un confronto con il parlamento alla vigili x.com