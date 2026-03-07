Papa Leone XIV ha nominato un arcivesvovo come nunzio negli Stati Uniti, in una mossa che riguarda le relazioni diplomatiche della Santa Sede con il Paese. La figura scelta è riconosciuta come una tra le più autorevoli della diplomazia vaticana negli ultimi anni. La nomina segna un passaggio importante nelle rappresentanze ufficiali del Vaticano nel contesto internazionale.

Dopo i ripetuti appelli alla pace, lanciati fin dall’inizio del suo pontificato e veementemente ripetuti con lo scatenarsi della crisi in Iran, Papa Leone XIV passa dalle parole ai fatti. Prevost ha scelto Monsignor Gabriele Giordano Caccia come nunzio apostolico negli Stati Uniti, una tra le nunziature più importanti e decisive della rete diplomatica della Santa Sede. Una nomina che certamente non è frutto del caso. L’arcivescovo è infatti considerato una tra le figure più autorevoli della diplomazia vaticana degli ultimi anni. Fino ad oggi rappresentante della Santa Sede presso le Nazioni Unite, Caccia è apprezzato a livello internazionale per la sua predisposizione al dialogo, la competenza giuridica e la dedizione ai temi della pace, dei diritti umani e della dignità umana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV, la mossa per la pace: nominato Caccia come nunzio negli Usa

