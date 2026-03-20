La BMG ha avviato un procedimento legale contro Anthropic, una società di intelligenza artificiale con sede a San Francisco. La causa riguarda l’uso di canzoni di artisti come i Rolling Stones e Bruno Mars, che sarebbero state impiegate per addestrare il modello di linguaggio Claude. Anthropic è stata fondata da ex dipendenti di OpenAI e ha sviluppato uno dei modelli di intelligenza artificiale più noti.

La BMG, nota società di gestione dei diritti musicali, ha intentato una causa contro Anthropic. L’azienda di San Francisco -fondata da fuoriusciti da OpenAI – ha creato Claude, uno dei large language models ( LLM ) di maggior successo al mondo. Oggetto della disputa è il fatto che l’AI Claude sarebbe stata addestrata attraverso testi di brani di proprietà della BMG, senza però aver ricevuto da essa alcuna autorizzazione. Tra questi, anche pezzi di Bruno Mars, Rolling Stones, Ariana Grande e molti altri artisti. La documentazione, che gli avvocati hanno depositato presso un tribunale federale della California, accusa la società guidata da Dario Amodei di aver operato «calpestando i diritti di innumerevoli creativi e titolari di diritti». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La BMG fa causa ad Anthropic: il suo LLM Calude viene addestrato con canzoni dei Rolling Stones, Bruno Mars e altri

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