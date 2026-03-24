Casa della Comunità a Nocera Si rafforza la sanità del territorio

A Nocera Umbra compie un nuovo passo avanti la riorganizzazione della sanità territoriale. È stata infatti inaugurata ieri la Casa della Comunità con il Punto Unico di Accesso (PUA), struttura pensata per semplificare e rafforzare l’offerta dei servizi sociosanitari in un’area caratterizzata da una forte dispersione territoriale. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri e oltre al sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e ai primi cittadini della zona sociale di Foligno, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, il direttore generale della Usl Umbria 2 Roberto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Taglio del nastro per la Casa della comunità Usl Umbria 2 di Nocera Umbra x.com

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