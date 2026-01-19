Sanita’ | Cartaginese Lega inaugurata Casa della comunita’ Morena piu’ servizi sul territorio

La Regione Lazio continua a rafforzare la sanità di prossimità con l’apertura della Casa della Comunità di Morena a Ciampino. Questa iniziativa mira a offrire servizi sanitari più accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini, nel quadro di un percorso di miglioramento del sistema sanitario regionale. La struttura rappresenta un passo importante per garantire un’assistenza più efficace e territoriale, rafforzando il rapporto tra comunità e servizi sanitari.

La sanita' di prossimita' "e' una scelta strategica e concreta della Regione Lazio. Con l'apertura e il rafforzamento delle Case della Comunita', come quella di Morena a Ciampino, inaugurata stamattina, prosegue il percorso di risanamento e rilancio del sistema sanitario regionale, con servizi sempre piu' vicini ai cittadini". Lo dichiara Laura Cartaginese, consigliere del Consiglio Regionale del Lazio, intervenendo all'iniziativa che si e' svolta alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Dopo anni di difficolta' – prosegue – stiamo finalmente restituendo centralita' ai territori, investendo su strutture moderne, servizi integrati e una presa in carico piu' efficace delle persone.

