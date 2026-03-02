unire la sicilia alla liguria grazie al sistema di cavi sottomarini

È stato completato il sistema di cavi sottomarini Unitirreno, che collega la Sicilia alla Liguria attraverso Roma-Fiumicino e Olbia. Questa infrastruttura digitale rappresenta una connessione strategica per il Paese, estendendo la rete tra le due regioni e migliorando la comunicazione tra il sud e il nord Italia. La realizzazione del progetto coinvolge diverse aree del territorio nazionale.

CON il completamento del sistema di cavi sottomarini Unitirreno, l’Italia si dota di un’infrastruttura digitale di rilevanza strategica che collega la Sicilia alla Liguria, passando per Roma-Fiumicino e Olbia. L’iniziativa rappresenta uno dei più significativi investimenti infrastrutturali degli ultimi anni per il rafforzamento della connettività digitale italiana ed europea, in un contesto di crescente centralità delle reti per lo sviluppo economico, industriale e geopolitico. "Con Unitirreno abbiamo realizzato un’infrastruttura che va oltre la dimensione tecnologica: è un progetto strategico per il Paese – ha dichiarato Renato Brunetti, ad di Unidata e Unitirreno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I nostri dati passeranno sempre più spesso lungo cavi sottomariniSoprattutto nel Mediterraneo, per la sua posizione geografica: è un settore in cui ci sono interessi enormi e spesso divergenti Nei prossimi mesi...

Tyrrhenian Link, Terna stabilisce un nuovo record mondiale nella posa di cavi elettrici sottomarini(Adnkronos) - Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha stabilito un nuovo record mondiale nel corso della posa del primo...

