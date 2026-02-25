Mostra di cimeli e concorso letterario per celebrare i 130 anni del Pri | In Romagna ricordi ancora vivi

E' il programma presentato mercoledì mattina nei locali della consociazione forlivese, quelli storici di corso della Repubblica Il Pri forlivese commemora i 130 anni dalla fondazione del Partito Repubblicano con un concorso letterario e una mostra di cimeli. E' il programma presentato mercoledì mattina nei locali della consociazione forlivese, quelli storici di corso della Repubblica. Il concorso letterario prende il titolo “130 anni assieme al Pri: un ideale che vola sulle ali di una penna”, concorso per testi, saggi e racconti aperto a tutti. Forlì è una città di tradizioni repubblicane, basti pensare che centotrent’anni il Partito Repubblicano venne fondato il 21 aprile 1895 a Milano ad opera del forlivese Giuseppe Gaudenzi. La sezione di Forlì è ancora più antica, risalendo al 1870, la prima in assoluto in Italia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

