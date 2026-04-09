La Regione chiede al Mef un turn over rafforzato per 724 assunzioni in più

La Regione ha presentato al Ministero dell’Economia e delle Finanze una richiesta di modifica dell’Accordo Stato-Regione del 2023, con l’obiettivo di aumentare le autorizzazioni per nuove assunzioni. La proposta prevede un incremento di 724 posizioni rispetto alle allocazioni attuali, puntando a favorire un ricambio generazionale tra i dipendenti regionali. La richiesta mira a ottenere un turn over più sostenuto per rispondere alle esigenze di personale.

Modificare l’Accordo Stato-Regione del 2023 per autorizzare una percentuale più alta di nuove assunzioni e rafforzare il ricambio generazionale dei dipendenti regionali. È quanto richiesto dal governo Schifani al ministero dell’Economia e alla Ragioneria generale dello Stato con la delibera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Regione, più assunzioni negli uffici: chiesto al Mef un turn over rafforzatoRafforzare gli organici della macchina amministrativa regionale e accelerare il ricambio generazionale negli uffici.

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