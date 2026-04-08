Una donna è stata accusata di aver venduto la sostanza che ha portato alla morte di Matthew Perry, noto attore. La donna ha ammesso di aver fornito la ketamina all’attore poco prima del decesso. La sua posizione legale prevede una possibile condanna fino a 15 anni di carcere. L’episodio ha suscitato attenzione nell’ambito delle indagini sulla morte dell’attore, avvenuta alcuni mesi fa.

Una donna che ha ammesso di aver venduto a Matthew Perry la ketamina che lo ha ucciso sta per essere condannata. Jasveen Sangha sarà la terza imputata a essere condannata tra le cinque persone che si sono dichiarate colpevoli in relazione all’overdose del 2023 che ha colpito la star di ‘ Friends ‘. I pubblici ministeri sostengono che dovrebbe ricevere una condanna a 15 anni di carcere quando verrà emessa la sentenza mercoledì presso il tribunale federale di Los Angeles. Gli avvocati della difesa affermano che il tempo trascorso in carcere dalla sua incriminazione nel 2024 dovrebbe essere sufficiente. Perry è morto all’età di 54 anni per un’overdose di ketamina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matthew Perry, ‘la regina della ketamina’ rischia 15 anni: chi è Jasveen Sangha, accusata della morte dell’attore

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