Caro carburante sciopero dei pescatori in Corsica | saltano i traghetti per Livorno passeggeri bloccati al porto

Da martedì 7 aprile, in Corsica, i pescatori sono in sciopero a causa dell’aumento dei prezzi del carburante deciso dal governo francese in risposta alla crisi legata alla guerra con l’Iran. La protesta ha causato la sospensione dei collegamenti via traghetto con Livorno, lasciando molti passeggeri bloccati al porto. La mobilitazione dei pescatori continua senza segnare una fine imminente.

Ha preso il via ormai da martedì 7 aprile e sta andando avanti senza tregua in Corsica uno sciopero dei pescatori indetto a causa del rincaro carburante stabilito dal governo francese a seguito della crisi collegata alla guerra con l'Iran. Disagi sono emersi sia nei porti di Bonifacio, per i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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