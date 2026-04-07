Ranking UEFA | la corsa al quinto posto in Champions League e la situazione dell’Italia Cosa è cambiato dopo la notte europea

Il ranking UEFA torna a influenzare la distribuzione degli slot per la prossima edizione della Champions League, concentrando l’attenzione sulla corsa al quinto posto tra le squadre italiane. La posizione degli azzurri nel ranking è determinante per capire quale quota di qualificazioni potrà accedere alla manifestazione europea. La notte europea ha portato novità e modifiche nella classifica che regolamenta le partecipazioni, rendendo più attuale il discorso sulla posizione dell’Italia in Europa.

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