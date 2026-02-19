Quinto posto Champions League | scenario che si complica per la Serie A Juventus interessata cosa deve succedere adesso

La Juventus rischia di perdere il quarto posto in Champions League dopo la sconfitta contro il Napoli. La causa principale è la frenata della squadra di Allegri, che ha conquistato solo un punto nelle ultime tre partite. La situazione si complica per la qualificazione europea e apre nuovi spunti di discussione tra tifosi e analisti. Ora, la squadra deve vincere le prossime sfide per mantenere le speranze di qualificazione. La lotta per il piazzamento continua a infiammare il campionato di Serie A.

Quinto posto Champions League: lo scenario si complica per il nostro campionato. Cosa deve succedere adesso per sperare ancora. La Juve osserva con estrema preoccupazione l'evoluzione del panorama europeo dopo la recente debacle collettiva nei playoff di Champions League. Come analizzato dai principali media sportivi, i pesanti k.o. subiti dalla squadra bianconera, dall'Inter e dall'Atalanta nei match d'andata hanno complicato, forse in modo irrimediabile, la corsa dell'Italia nel ranking UEFA. La nostra nazione occupa attualmente il quinto posto stagionale, scivolando pericolosamente dietro Inghilterra, Germania, Spagna e Portogallo.