Ti arriva una mail per aggiornare lo Spid ma è una truffa | come riconoscerla
Recentemente sono state segnalate email sospette che imitano il portale dello Spid, con l’obiettivo di truffare gli utenti e rubare i loro dati personali. È importante conoscere i segnali di una comunicazione fraudolenta per proteggersi efficacemente. In questa guida, spiegheremo come riconoscere un tentativo di phishing e come evitare di cadere in trappola, mantenendo alta la sicurezza delle proprie informazioni online.
Sta girando una nuova campagna di phishing che imita il portale dello Spid per rubare i dati personali delle vittime. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha diffuso il testo della mail fraudolenta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ti accusano di pedopornografia via mail: la truffa che spaventa l’Italia intera (ecco come riconoscerla e difendersi)
Leggi anche: Arriva una multa da pagoPA, ma è una truffa: perché non devi cliccare sul link all’interno
