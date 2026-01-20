Ti arriva una mail per aggiornare lo Spid ma è una truffa | come riconoscerla

Recentemente sono state segnalate email sospette che imitano il portale dello Spid, con l’obiettivo di truffare gli utenti e rubare i loro dati personali. È importante conoscere i segnali di una comunicazione fraudolenta per proteggersi efficacemente. In questa guida, spiegheremo come riconoscere un tentativo di phishing e come evitare di cadere in trappola, mantenendo alta la sicurezza delle proprie informazioni online.

