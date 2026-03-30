Il 1 aprile alle 15 si svolgerà a Forlì, presso il Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, una conferenza dedicata all’arte barocca. L’evento include la presentazione di un intervento intitolato

Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto Mercoledì 1 aprile alle ore 15 si terrà a Forlì al Palazzo della Provincia in Piazza Morgagni, 9 la conferenza “L’arte Barocca. Gli strumenti della meraviglia”. Il relatore sarà Ulisse Tramonti, curatore nelle grandi mostre di San Domenico. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Ulisse Tramonti racconta "L’arte Barocca. Gli strumenti della meraviglia"

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