Non esiste qualità del verde pubblico senza manutenzione

Il vicesindaco di Padova, responsabile di Verde, Parchi e Agricoltura urbana, ha dichiarato che la qualità del verde pubblico dipende dalla manutenzione. Nei prossimi mesi saranno adottate misure specifiche per migliorare decoro, fruibilità e bellezza del territorio. La sua posizione sottolinea l’importanza di interventi concreti per mantenere gli spazi verdi curati e accessibili.

Decoro, fruibilità e bellezza del territorio: il vicesindaco di Padova e assessore al Verde, Parchi e Agricoltura urbana Antonio Bressa ha le idee chiare su ciò che avverrà nei prossimi mesi. «Il 2026 non sarà un anno solo di grandi opere per l’ampliamento del verde pubblico, ma vedrà ancora più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Manutenzione del verde pubblico a Torrione: l'intervento prosegueProsegue il programma biennale di manutenzione delle alberature cittadine cominciato a settembre scorso.

Nocera Superiore, prosegue il programma di manutenzione del verde pubblicoContinuano sul territorio comunale di Nocera Superiore gli interventi di potatura e manutenzione delle aree verdi e delle alberature cittadine,...

Disastro sul verde pubblico, Comune negligente: appalto da incubo e 21 famiglie senza stipendio

Una raccolta di contenuti su esiste qualità

Temi più discussi: Come può essere migliorata la qualità dell'aria nei comuni | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Cambiare AI: tra etica posturale, Pentagono e sovranità europea; L’IVA si trasforma: qualità del dato, tecnologia e nuova relazione fisco?impresa; Integrità e qualità: cosa ne pensano realmente gli sviluppatori?.

Mauro Magatti e la Cooperazione: Non esiste futuro se non si instaurano relazioni di qualitàIl sociologo è intervenuto in un incontro sul futuro del mondo della cooperazione. Governare il digitale e lasciar spazio alle nuove generazioni le necessità impellenti secondo Magatti Mauro Magatti ... rainews.it

Vaccini e autismo. Non esiste alcun legame. La nuova analisi degli esperti OmsLa nuova analisi del Comitato globale dell’Oms conferma, sulla base di 31 studi internazionali, l’assenza di un legame causale tra i vaccini – inclusi quelli con tiomersal o alluminio – e l’autismo. L ... quotidianosanita.it

“Ben difficilmente esiste cosa al mondo che qualcuno non possa produrre di qualità un po' inferiore e vendere a un prezzo più basso. Ma coloro che tengono conto solo del prezzo diventano di questi la preda legittima.” John Ruskin - facebook.com facebook