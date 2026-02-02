Manutenzione del verde pubblico a Torrione | l' intervento prosegue

Da salernotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Torrione arriva una notizia che interessa i residenti: il programma di manutenzione del verde pubblico continua senza sosta. Da settembre, le squadre stanno lavorando per curare le alberature della zona, e l’intervento prosegue ancora. I lavori sono in corso in diverse strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’aspetto delle aree verdi. La manutenzione si inserisce in un piano più ampio per riqualificare gli spazi cittadini e garantire un ambiente più curato per tutti.

Prosegue il programma biennale di manutenzione delle alberature cittadine cominciato a settembre scorso. Lo rende noto l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella. "La prevalenza degli interventi di questo periodo è concentrata nella zona orientale della città ed a Torrione", aggiunge l'assessore. Sospiro di sollievo, dunque, da parte di molti residenti della zona, preoccupati per il rischio crollo di diversi arbusti da troppo tempo non attenzionati.

Nocera Superiore, prosegue il programma di manutenzione del verde pubblico

A Nocera Superiore prosegue il programma di manutenzione del verde pubblico, con interventi di potatura e cura delle aree verdi e delle alberature cittadine.

Nocera Superiore, prosegue il programma di cura e manutenzione del verde pubblico

A Nocera Superiore proseguono gli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico.

