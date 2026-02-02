Manutenzione del verde pubblico a Torrione | l' intervento prosegue

Da Torrione arriva una notizia che interessa i residenti: il programma di manutenzione del verde pubblico continua senza sosta. Da settembre, le squadre stanno lavorando per curare le alberature della zona, e l’intervento prosegue ancora. I lavori sono in corso in diverse strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’aspetto delle aree verdi. La manutenzione si inserisce in un piano più ampio per riqualificare gli spazi cittadini e garantire un ambiente più curato per tutti.

Prosegue il programma biennale di manutenzione delle alberature cittadine cominciato a settembre scorso. Lo rende noto l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella. “La prevalenza degli interventi di questo periodo è concentrata nella zona orientale della città ed a Torrione”, aggiunge l'assessore. Sospiro di sollievo, dunque, da parte di molti residenti della zona, preoccupati per il rischio crollo di diversi arbusti da troppo tempo non attenzionati. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Torrione Manutenzione Nocera Superiore, prosegue il programma di manutenzione del verde pubblico A Nocera Superiore prosegue il programma di manutenzione del verde pubblico, con interventi di potatura e cura delle aree verdi e delle alberature cittadine. Nocera Superiore, prosegue il programma di cura e manutenzione del verde pubblico A Nocera Superiore proseguono gli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torrione Manutenzione Argomenti discussi: Manfredonia riscopre il verde pubblico: stop all’emergenza, parte la manutenzione programmata; Ville pubbliche chiuse al pubblico fino al 25 gennaio; Quando le aree verdi ci cambiano la vita; Termoli/ Gestione del verde pubblico, le precisazioni dell’assessore Silvana Ciciola. Manutenzione del verde pubblico a Torrione: l'intervento prosegueProsegue il programma biennale di manutenzione delle alberature cittadine cominciato a settembre scorso. Lo rende noto l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella. La prevalenza degli int ... salernotoday.it Manfredonia riscopre il verde pubblico: stop all’emergenza, parte la manutenzione programmataIl verde pubblico cittadino sta finalmente ricevendo segnali di attenzione dopo una lunga, pluridecennale fase di incuria diventata quasi una ... immediato.net Nelle scorse settimane è stato avviato un piano straordinario di manutenzione del verde, per essere pronti al periodo primaverile ed estivo e ridare decoro ad alcune aree per parecchi anni trascurate. I primi interventi hanno riguardato il Parcheggio Est del Ce - facebook.com facebook #SS7 #Appia #Manutenzione del verde dal #31gennaio al #1febbraaio dalle ore 07.30 alle ore 16.30 attivo restringimento di carreggiata e senso unico alternato dal km 22+550 al km 22+850 direzione Roma shorturl.at/XKdtB @WazeLazio #vi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.