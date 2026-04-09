Il referendum del 22-23 marzo ha respinto con decisione la proposta di riforma della giustizia, evidenziando le divisioni e le criticità nel dibattito politico. La comunicazione delle autorità coinvolte è stata oggetto di osservazioni riguardo alla chiarezza e alla coerenza delle dichiarazioni pubbliche, sollevando discussioni su eventuali lacune nel dialogo con l’opinione pubblica. La vicenda ha suscitato riflessioni sul modo in cui vengono gestite le comunicazioni ufficiali in momenti di forte tensione politica.

L’esito del referendum del 22-23 marzo, che ha bocciato inesorabilmente la riforma della giustizia proposta dal governo in carica, non è «un’occasione persa», come ha detto Giorgia Meloni nel suo atteso discorso in parlamento: questo è il primo dei vistosi errori di comunicazione che un(a) presidente del Consiglio non dovrebbe mai commettere, poiché dovrebbe rivolgersi a tutti gli italiani, non certo privilegiando quelli della sua parte politica, o gli alleati. Una sincera autocritica sarebbe stata necessaria, invece del solito «ci ho messo la faccia» che ha dato modo a Matteo Renzi di replicare: «Non la sua, quella della Santanchè, di Delmastro e della Bartolozzi ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La mancanza di autocritica e gli altri errori di comunicazione di Giorgia Meloni

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